Бойкотируйте грабителей и коррупционеров — Никол Пашинян о росте цен в  крупных супермаркетах

Премьер-министр РА Никол Пашинян обратился к вопросу о резком росте цен на мясопродукты и овощи в крупных супермаркетах. Как передает Арменпресс, премьер написал в Facebook, подчеркнув, что подорожание искусственное.

«Те, кто хочет искусственным ростом цен доказать, что беззаконие выгоднее законности, очень скоро почувствуют на себе убедительную силу законности. Бойкотируйте грабителей и коррупционеров», — написал Никол Пашинян.

30-го мая СНБ распространила заявление, согласно которому сеть супермаркетов "Ереван Сити", являющаяся плательщиком НДС, с целью недопущения роста цен на местную сельхозпродукцию, заключил а договоренность с прежним руководством налоговой структуры и продает сельхозпродукцию через сотни лиц, зарегистрировав их как индивидуальных предпринимателей, которые развернули деятельность в сети супермаркетов "Ереван Сити".

Согласно предварительным данным СНБ, товарооборот со стороны 461 индивидуального предпринимателя составил более 40 млрд драмов (около 83 млн долларов), с которых выплачено 2% с оборота, в то время как при законном товарообороте должно было быть выплачено 20% НДС и налога на прибыль.

Кроме того, СНБ выяснила, что большинство поставщиков сельхозпродукции работают без документов. Магазины принимают от них товар за наличные и без счета-фактуры. Вице-председатель КГД Рафик Машадян заявил представителям СМИ, что в КГД знали, что по адресу одного супермаркета работали более одного хозяйствующих субъекта, и эта схема действовала не один год. Разные режимы налогообложения действовали не только в "Ереван Сити", но и других супермаркетах.

Председатель КГД Давид Ананян заявил, что договоренности с прежним правительством не будут действовать. Он предупредил хозяйствующих субъектов, что они обязаны работать по новым правилам – в рамках закона.

1 июня директора крупных супермаркетов направили открытое письмо премьеру РА и попросили встречи с ним для обсуждения данного вопроса. Они предложили выработать законодательные механизмы. Подписанты: руководители супермаркетов "Ереван Сити", "Нор Зовк", "Эврика", "Кайзер", "Крпак", "САС Групп", "Парма", "Циран", "ВАС Групп", "Даниелян".