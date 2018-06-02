Время в Ереване: 11:07:36,   2 Июнь

Бойкотируйте грабителей и коррупционеров — Никол Пашинян о росте цен в  крупных супермаркетах


Премьер-министр РА Никол Пашинян обратился к  вопросу о резком росте цен на мясопродукты  и овощи  в  крупных супермаркетах. Как передает Арменпресс, премьер написал в Facebook, подчеркнув, что подорожание искусственное.

  «Те, кто хочет искусственным ростом цен доказать, что беззаконие выгоднее законности, очень скоро почувствуют на себе убедительную силу законности. Бойкотируйте грабителей и коррупционеров», — написал Никол Пашинян.

30-го мая   СНБ распространила заявление, согласно которому    сеть супермаркетов "Ереван Сити", являющаяся плательщиком НДС, с целью недопущения  роста  цен на местную сельхозпродукцию, заключил а договоренность с прежним руководством налоговой структуры и продает сельхозпродукцию  через сотни лиц, зарегистрировав их как индивидуальных предпринимателей, которые  развернули деятельность в сети супермаркетов "Ереван Сити".

Согласно предварительным данным СНБ, товарооборот  со стороны 461 индивидуального предпринимателя   составил более 40 млрд драмов (около 83 млн долларов), с которых выплачено 2% с оборота, в то время как при законном товарообороте должно было быть выплачено 20% НДС  и налога на прибыль.

Кроме  того, СНБ выяснила, что большинство поставщиков сельхозпродукции работают без документов. Магазины  принимают от них товар за наличные и без счета-фактуры. Вице-председатель КГД Рафик Машадян заявил представителям СМИ, что в КГД  знали, что по адресу  одного супермаркета работали более одного хозяйствующих субъекта, и эта схема действовала не один год.  Разные режимы налогообложения  действовали не  только в  "Ереван Сити", но и других супермаркетах.

Председатель КГД Давид Ананян заявил, что договоренности с  прежним правительством не будут действовать. Он предупредил хозяйствующих субъектов, что они обязаны  работать  по новым правилам – в рамках закона.

1 июня директора крупных супермаркетов направили открытое  письмо премьеру  РА и попросили встречи с ним для  обсуждения  данного вопроса. Они предложили выработать законодательные механизмы. Подписанты: руководители супермаркетов "Ереван Сити", "Нор Зовк", "Эврика", "Кайзер", "Крпак", "САС Групп", "Парма", "Циран", "ВАС Групп", "Даниелян". 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации