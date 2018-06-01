В ближайшие дни последуют новые коррупционные разоблачения: директор СНБ

Директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян заявил о том, что в ближайшие дни последуют новые коррупционные разоблачения. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами 1-го июня в НС Армении, комментируя коррупционные разоблачения в «Ереван Сити» и других компаниях.

На замечание о том, что это как-бы и не особенно «разоблачения», поскольку все это происходило согласованно с КГД, Ванецян ответил: «Люди, годами действовавшие в обход закона, много чего могут сказать. Даже обсуждали число 350 (речь идет о людях, которые и не знали, что на их имя зарегистрированы ИП – ред.), однако это число превысило 460. Общее же число организацций, которые будут приглашены на допросы, превысит тысячу.

На вопрос, допросят ли прежнего председателя КГД Вардана Арутюняна, Ванецян сказал, что это ;покажет ход расследования.

Как сообщалось ранее, Служба национальной безопасности Армении в рамках своей деятельности, направленной на борьбу с коррупцией и экономическими преступлениями, выявила преступную схему. Крупная компания действующая в Армении злонамеренно избегала выплаты налогов, сборов и других обязательных выплат в особо крупных размерах. В частности, СНБ выяснила, что представители компании ООО «Норфолк Консалтинг» часто не декларировали и не проводили должным образом через таможню импортируемые в республику товары, тем самым уменьшая суммы, причитающиеся государству, а также создавали неравные конкурентные условия для граждан, которые ввозили те же товары, однако не при участии данной компании.

В результате экспертного предварительного анализа было подсчитано, что с 1 августа 2017 года по 1 мая 2018 года компания «Норфолк Консалтинг» через представителей грузоперевозочных компаний получила наличные в размере 37,6 млн. долларов, из которых 26,4 млн.долларов были ввезены в Армению через таможенное оформление товаров и 11,2 млн. долларов за счет услуг, оказанных хозяйствующими субъектами. В результате неясного отражения вышеуказанных сумм в налоговых документах, компания не выплатила в государственный бюджет порядка 7 млн, долларов, что равно 3,3 млрд. драмам.

По факту в следственном отделе СНБ возбуждено уголовное дело. Генеральный директор компании ООО «Норфолк Консалтинг» Армен Унанян и еще трое ответственных сотрудников компании были арестованы по подозрению в совершении преступления по статье 205-ой части 2-ой Уголовного кодекса. Два бывших вице заместителя председателя Комитета государственных доходов были приглашены для допроса в качестве свидетелей по уголовному делу.

Предварительное следствие продолжается. Принимаются меры для выяснения всех обстоятельств дела, а также для выявления других лиц и компенсации нанесенного ущерба.

Сотрудники СНБ Армении проводят операцию в головном офисе сети супермаркетов «Ереван Сити». В ответ на побликации в СМИ, ранее КГД распространил информацию, что Комитет по госдоходам не осуществляет действий в «Ереван сити». «Утром 30-го мая, как сообщили СМИ, в головном офисе сети супермаркетов "Ереван Сити", а также в особняке владельца компании, депутата Национального Собрания Армении Самвела Алексаняна, лица в униформе и масках из КГД осуществляли обыски и изъяли компьютеры. Комитет по госдоходам сообщает, что к этим действиям он отношения не имеет»,- сказано в сообщении.

У сетевых торговых организаций были договоренности, по которым, в некоторых случаях, крупные торговые сети вместо 20% НДС платили налоги в размере 5%. Об этом в беседе с журналистами сказал председатель КГД Армении Давид Ананян, комментируя результаты проверок в сети супермаркетов «Ереван Сити».

С 13-го апреля лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян проводил в центре Еревана круглосуточные митинги против премьерства Сержа Саргсяна, которые с 16-го апреля вылились в общегородские акции гражданского неповиновения. Протесты сопровождаются столкновениями с силами правопорядка, в частности, на проспекте Баграмяна, блокировкой улиц и ключевых магистралей, а также зданий госучреждений. На митинге 17-го апреля Пашинян заявил о начале "бархатной" революции в стране. Акции сопровождаются задержаниями активистов со стороны сил правопорядка.

23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. В ходе митинга 25 апреля Никол Пашинян был предложен в качестве кандидата в премьер-министры.

Фракция "Елк" выдвинула в понедельник Никола Пашиняна в качестве кандидата в премьер-министры. Блок "Царукян" заявил о полной поддержке кандидатуры Пашиняна.



28-го апреля вице-спикер Национального Собрания Армении, член исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов заявил, что РПА не выдвинет кандидата на выборах премьер-министра Армении. АРФ Дашнакцутюн приняла решение поддержать кандидатуру Никола Пашиняна на выборах.

НС Армении на специальном заседании во вторник не избрало лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За кандидатуру Пашиняна проголосовало 45 депутатов при необходимых 53 голосов.



Никол Пашинян объявил о выдвижении своей кандидатуре на пост премьер-министра 3 мая и прекращении мирных акций гражданского неповиновения по всей республике.

Пашинян отметил, что депутаты фракций «Выход», АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян» поставят свои подписи, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.