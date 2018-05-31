Обладателем Кубка НС Республики Арцах стала команда средней школы села Сос

31-го мая состоялась церемония закрытия розыгрыша "Кубка Национального собрания Республики Арцах ". На церемонии закрытия присутствовал заместитель председателя НС Республики Арцах Ваграм Балаян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Республики Арцах, по результатам, продемонстрированным 8 командами из Степанакерта и районов республики, принявшим участие в соревнованиях по легкой атлетике, первое место заняла команда средней школы имени Айка Акопяна села Сос Мартунинского района, второе место – команда средней школы №1 имени Эдмона Барсегяна города Аскеран, а третье место – команда средней школы №1 имени Владимира Балаяна города Мартакерт.

Команде средней школы села Сос, одерживающей победу третий год подряд, согласно регламенту розыгрыша кубка НС, главный приз – кубок НС – был вручен навсегда.

Призы от НС были вручены также трем спортсменам с лучшими индивидуальными показателями.

Кубок НС вручил победившей команде заместитель председателя НС Ваграм Балаян. Командам, занявшим второе и третье места, были вручены грамоты НС и сувениры.