Юра Мовсисян посетил лагерь национальной сборной Армении

Приглашенный в сборную Армении Юра Мовсисян посетил лагерь национальной сборной. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация футбола Армении.

Сборная Армении проводит тренировочный сбор в Австрии. Юра Мовсисян посетил лагерь сборной Армении. Его пригласили на тренировку, однако Юра не смог принять участие в сборе из-за травмы.

4 июня сборная Армении проведет товарищеский матч с Молдовой.