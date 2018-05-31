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Юра Мовсисян посетил лагерь национальной сборной Армении


Приглашенный в сборную Армении Юра Мовсисян посетил лагерь национальной сборной. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация футбола Армении.

Сборная Армении проводит тренировочный сбор в Австрии. Юра Мовсисян посетил лагерь сборной Армении. Его пригласили на тренировку, однако Юра не смог принять участие в сборе из-за травмы.

4 июня сборная Армении проведет товарищеский матч с Молдовой.




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