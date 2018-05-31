Xiaomi представила Mi Band 3 и клон iPhone X

Корпорация Xiaomi провела презентацию новых продуктов, среди которых смартфон Mi8 и «умный браслет» Mi Band 3. Трансляция мероприятия велась на странице компании в Facebook, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Смартфон Mi8 получил 6,21-дюймовый AMOLED-дисплей с вырезом в верхней части как у iPhone X. Он получил разрешение 2248х1080 пикселей с соотношением сторон 18,7:9. По словам производителя, экран занимает 88,5 процента фронтальной панели. Также была показана специальная версия смартфона — Explorer Edition — со сканером отпечатков пальцев под экраном и сканером 3D-формы лица.

Аппарат имеет двойную основную камеру с разрешением каждого сенсора 12 мегапикселей и оптической стабилизацией. Согласно рейтингу DxOMark, Xiaomi Mi8 делает снимки лучше, чем iPhone X и Google Pixel 2. Mi8 создан на базе процессора Qualcomm Snapdragon 845.

Также компания показала новую версию умного браслета Mi Band. Он получил обновленный дизайн и 0,78-дюймовый сенсорный OLED-дисплей. На нем будет отображаться время, информация о погоде, входящих сообщениях и вызовах, пульсе и других показателях активности. Гаджет можно погружать в воду на глубину до 50 метров. Его стоимость составляет 170 юаней.