Кто делает гитары для артистов System of a Down: невероятное хобби

Проживающий в США русский по национальности агент по недвижимости Владимир Цар нащел себе интересное хобби: он делает гитары для знаменитостей. Недавно он сделал гитару для Тарона Малакяна из System of a Down (SOAD), и не остановился на этом. Он собирается сделать гитары и для других артистов System of a Down. Об этом Владимир Цар рассказал в беседе с «Арменпресс».

Начало интересного хобби

Родился и вырос в Москве. По образованию - инженер-строитель.

В 1991 году с семьёй переехал жить в США. Последние семь лет живу в Майами.

Основной вид моей деятельности очень банален для побережья Флориды: сделки с недвижимостью. А помимо этого, мы с женой делаем дизайн и декор интерьеров.

Тема гитар началась с дизайна интерьеров несколько лет назад. Мы с женой Катей, прекрасным декоратором, флористом и фотографом, начали использовать гитары. Простая электрогитара, покрашенная из баллончика в нужный цвет — это уже арт-объект, вернее артефакт, на ней можно и играть. Поначалу это было простое перекрашивание. А затем фантазия стала работать.

Первая гитара

С Сергеем Шнуровым, фронтменом группы «Ленинград», а также, композитором, поэтом, художником, актером, продюсером, шоуменом и самой узнаваемой медиа-личностью в России (после Владимира Путина, конечно) я знаком не был, и не было даже общих знакомых. Около трех лет назад я открыл инстаграм-аккаунт, подписался на тех, на других, и увидел Сергея, отдыхающего в Санта Монике. Написал ему в комментариях - не мог бы он поставить автограф на мою гитару Fender Telecaster 1983. Я планировал быть с семьей в Лос-Анджелесе через неделю. Далее следовала цепь совершенно неправдоподобных событий. Сергей разглядел мою просьбу среди 500-600 комментариев к своему посту и ответил, что через два дня улетает в Россию, подписался на меня и попросил писать в «директ». Срочно выяснив у жены, что означает «директ», и как в него писать, я связал Сергея со своей давней университетской подружкой в Лос-Анджелесе, которой отправил инструмент срочной почтой. Шнуров связался с ней, она подъехала, и Сергей подписал мой Telecaster.

Через пару месяцев я встретился с Сергеем после его концерта в Риге. Говорили минут 25-30, в основном, о литературе и музыке. В конце я рассказал ему об идее: винтажная гитара с накладкой Gucci или LouisVuitton. Ему понравилось.

Вернувшись в Майами, сделал эскиз гитары в фотошопе. Через месяц гитара была у Сергея Шнурова в Санкт-Петербурге, а 24 ноября 2016 он играл на концерте на стадионе «Ледовый» перед 18.000 залом, а в феврале 2017 выставил гитару на своей персональной выставке «Ретроспектива бренд-реализма» в музее современного искусства «Эрарта», а еще через месяц вышел альбом-каталог выставки с гитарой Telecaster -LV(Русский рок) на первой странице. Позже выставка переехала в Москву, а затем в Минск и Ростов, а с 30-го мая она в Самаре.

Гитара для Дарона Малакяна из «System of a Down (SOAD)»

На начало 2000-х пришелся пик популярности «SOAD», как и «Ленинграда». Я был поклонником «Ленинграда», а мой сын Алексей, которому тогда было 14-15 лет, увлекся «SOAD». В конце концов, он увлекся и «Ленинградом», а я начал слушать «SOAD», чтобы быть с ним на одной волне. После истории с первой гитарой у меня выросли крылья, и не стоял вопрос - для кого следующая. Гитара задумывалась, как портрет «SOAD” в целом, и Дарона Малакяна- в частности. Где-то я слышал фразу, что настоящее искусство - это гармонично совместить несовместимое. Это то, что сделали ребята из «System”: тяжелые металл-рифы и армянские интонации. И это очень круто. Это я и хотел постараться передать на гитаре. Карта Армении -фольклор и романтичность и эпатажная форма Ibanez Iceman, популярная c 1977 года, благодаря Полу Стенли (KISS), однозначно подразумевающая хеви-металл. Мне казалось очень банальным нарисовать аэрографией армянский флаг или ковер. Другое дело -выгравированная орнаментом карта Армении в окружении других стран.Ну и конечно Армянский крест (Хачкар) на грифе и гравировка “SOAD” армянской вязью на обратной стороне гитары. В эскизе карта лучше всего ложилась на гитару Ibanez Iceman- основную гитару Дарона. 23 апреля в сеть был выложен видео клип "Lives" группы «Scars on Broadway», и гитара появилась в видео.

Идея сделать гитару для Дарона была навеяна…

Прежде всего, видеозапись концерта «SOAD” в Ереване в апреле 2015 на площади Республики. Это лучший концерт по качеству видео- и аудио-ряда, по репертуару и эмоциональному восприятию публики, которую проливной дождь еще более усиливал. Ребята из «SOAD» сами признают, что тот концерт-вершина их концертной карьеры. Но и конечно фильм режиссера Терри Джорджа « The Promise”.

Как гитара попала к Дарону

Ни с Дароном, ни с кем, кто даже его один раз видел, я знаком, конечно, не был. Очень кратко - так. История не более вероятная, чем история с первой гитарой. Я сделал эскиз гитары в фотошопе и отослал Дарону в инстаграм-директ. Он просмотрел мой инстаграм, оставил комментарии, и я получил ответ: «Классная, делай». После того, как процесс был запущен, у меня появились сомнения. Выяснилось, что таких Даронов Малакянов в интернете 20-30 аккаунтов. Но было уже поздно. И я решил продолжать делать гитару.

Она была готова. Что с ней делать - непонятно. И тут опять случай. Приятель моего близкого друга - организатор концерта «System of a Down” в Москве 5 июля 2017 г. Я выехал в Москву. Там было еще много интересных подробностей, но главное, что гитара до настоящего Дарона добралась. Цепь удачных случайностей. Кстати, я освятил гитару в армянской церкви в Бока-Ратоне, Флорида.

Гитары для других музыкантов "System of a Down"

Эскизы гитар для Сержа Танкяна и Шаво Одаджана постепенно складываются в моей голове. Однозначно, там будет присутствовать армянская тематика. Но если гитары состоятся, это будет небанально и без повторений. Пока ума не приложу, что мне делать с барабанами Джона Далмяна.

Следующая гитара

Недавно встречался с Paul Stanley (KISS). Есть интересные идеи. Хотелось бы придумать бас-гитару для Flea (Red Hot Chili Peppers). А в России никого, кроме Земфиры, в голову не приходит.

Может ли это хобби перерасти в бизнес

Делать гитары, отображая в них портрет музыкантов и групп, как бизнес модель, не складывается. Это очень штучный продукт. Я могу попытаться сделать что-то подобное только при условии, если личность музыканта или его музыка(желательно и то и другое) вызывали бы во мне эмоции. Оба проекта были некоммерческими, поэтому, наверное, и состоялись.