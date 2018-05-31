Асад заявил, что Сирия приближается к завершению войны

Власти Сирии справились бы с террористами за год, если бы им не поступала помощь извне. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в интервью телеканалу RT президент Сирии Башар Асад.

"Каждое успешное наступление, победа, каждый освобождённый район приближают нас к завершению конфликта. Я всегда говорил, что, если бы не вмешательство извне, нам потребовалось бы на это не больше года", — сказал Асад.

Президент отметил, что пока точные сроки завершения войны "назвать трудно". "Однако мы к этому приближаемся, это очевидно", — добавил он.

За последние два месяца сирийская армия вернула контроль над поселениями и деревнями на севере провинции Хомс и юге провинции Хама, а также над всем пригородом Дамаска.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.