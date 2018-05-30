От сильного ветра в Москве пострадали шесть человек

Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в результате сильного ветра в Москве и были госпитализированы. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

"Из-за сильного ветра в Москве за медицинской помощью обратилось шесть человек, среди них двое детей. Все они в состоянии средней степени тяжести сразу доставлены в медицинские организации, подведомственные департаменту здравоохранения города Москвы", - сказал он.

В среду столичное управление МЧС России распространило экстренное предупреждение об усилении ветра до 20 м/с.





