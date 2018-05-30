Сумки начнут носить на ногах
В преддверии пляжного сезона американский бренд-производитель спортивной одежды и обуви Nike разнообразил линейку знаменитых пляжных тапочек Benassi новой моделью с сумкой-мешком, нашитой на ремень. Как передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Hypebae.
Новые резиновые сандалии представлены в двух вариантах расцветки: ярко-розовые с черной подошвой и фиолетовым замком на сумке и голубые с салатовой подошвой и черным замком.
Дата выхода тапочек в продажу и цены пока не указаны.
Компания Nike основана в США в 1964 году и первоначально называлась Blue Ribbon Sports. Ее штаб-квартира расположена в Бивертоне, штат Орегон. Продукция компании выпускается также под брендами Nike Golf, NikeLab, Nike Pro, Nike+, Air Jordan и Nike Skateboarding.
Nike's Benassi JDI Slide Gears up With Fanny Packs https://t.co/1xYg9Vclme pic.twitter.com/Jl3ok6XjKz— Addicted to Kicks (@Sneakerholics) 30 мая 2018 г.