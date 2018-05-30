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Сумки начнут носить на ногах


В преддверии пляжного сезона американский бренд-производитель спортивной одежды и обуви Nike разнообразил линейку знаменитых пляжных тапочек Benassi новой моделью с сумкой-мешком, нашитой на ремень. Как передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Hypebae.

Новые резиновые сандалии представлены в двух вариантах расцветки: ярко-розовые с черной подошвой и фиолетовым замком на сумке и голубые с салатовой подошвой и черным замком.

Дата выхода тапочек в продажу и цены пока не указаны.

Компания Nike основана в США в 1964 году и первоначально называлась Blue Ribbon Sports. Ее штаб-квартира расположена в Бивертоне, штат Орегон. Продукция компании выпускается также под брендами Nike Golf, NikeLab, Nike Pro, Nike+, Air Jordan и Nike Skateboarding.




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