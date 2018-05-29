Ректор ЕГУ считает требования начавших акцию протеста студентов неправомочными
Требования начавших акцию протеста студентов являются неправомочными. Как передает «Арменпресс», об этом на расширенной встрече в актовом зале ЕГУ заявил ректор ЕГУ Арам Симонян.
Члены инициативы «Рестарт ЕГУ» с полудня 29-го мая призывают в стенах университета к всеобщей забастовке, они выступили с требованием отставки ректора Арама Симоняна, проведения финансового аудита, временного приостановления деятельности студенческого совета и профсоюзов, роспуска совета попечителей Ереванского государственного университета.
«Требования начавших акцию протеста студентов являются неправомочными. Отставка ректора возможна только в 2 случаях – по его заявлению и с отзыва совета попечителей Ереванского государственного университета. Эти 2 случая находятся в правовом поле. Я – поклонник законности, и считаю, что все должно идти законным путем»,- сказал ректор ЕГУ Арам Симонян.
Что касается роспуска совета попечителей Ереванского государственного университета, то, по словам ректора, этот совет избран не им – он избран решением правительства Армении.
«Я сам не являюсь членом совета попечителей, и даже не имею права голоса в нем», - сказал ректор ЕГУ Арам Симонян.
По его словам, для проведения финансового аудита необходимо решение совета попечителей Ереванского государственного университета, что и делается раз в год.
Как сказал ректор ЕГУ Арам Симонян по вопросу временного приостановления деятельности студенческого совета и профсоюзов, эти органы – самоуправляемые, и предъявлять подобные требования руководству ЕГУ также неправомочно.
Как сообщалось ранее, группа студентов Ереванского государственного университета проводит акцию протеста. Как передает корреспондент «Арменпресс», они выступили с требованием отставки ректора Арама Симоняна, проведения финансового аудита, временного приостановления деятельности студенческого совета и профсоюзов, роспуска совета попечителей Ереванского государственного университета. Организаторы акции призывают студентов и преподавателей к забастовке.
Как сказал член инициативы "Во имя развития науки" Давид Петросян, низкий уровень образования, неэффективное распределение и использование ресурсов, отсутствие в ЕГУ академической среды вынуждают требовать отставки Симоняна.
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