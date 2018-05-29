Традиционный ежегодный Фестиваль земляных червей состоялся в Великобритании, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.



В ходе фестиваля земляных червей его участники применяют различные способы, чтобы выманить червяков из земли. Они поливают поверхности водой, стучат по земле палками и танцуют на ней. После того, как червяки выползают, участники действа собирают их, пересчитывают и осторожно возвращают обратно в землю. По их словам, червяки не страдают, а само мероприятие является символическим знаком уважения к этим обитателям почвы, которые помогают поддерживать в ней жизнь.