Фестиваль земляных червей состоялся в Великобритании
Традиционный ежегодный Фестиваль земляных червей состоялся в Великобритании, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
В ходе фестиваля земляных червей его участники применяют различные способы, чтобы выманить червяков из земли. Они поливают поверхности водой, стучат по земле палками и танцуют на ней. После того, как червяки выползают, участники действа собирают их, пересчитывают и осторожно возвращают обратно в землю. По их словам, червяки не страдают, а само мероприятие является символическим знаком уважения к этим обитателям почвы, которые помогают поддерживать в ней жизнь.
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