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Канатоходец прошел над Невой через разведенный мост в Санкт-Петербурге


В Санкт-Петербурге канатоходец прошел на высоте 40 метров над Невой между пролетами разведенного Дворцового моста, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik

Посмотреть выступление канатоходца собрались сотни людей. Петербуржец Расул Абакаров — потомственный канатоходец, его отец и дед служили в театре "Мюзик-Холл". Свой трюк он подарил жителям Санкт-Петербурга на День города.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС




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