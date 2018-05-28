После Апрельской четырехдневной войны Армянская церковь выделила 59 млндрамов в помощь нуждающимся

После Апрельской четырехдневной войны Армянская Апостольская церковь через различные программы и структуры оказала Арцаху, насильственно перемещенным и семьям военнослужащих помощь в размере 59 млндрамов($125 000).

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-канцелярии Св.Престола.

В ночь на 2 апреля 2016г. Азербайджан развязал военную агрессию по всей линии соприкосновения с Арцахом. За четыре дня войны погибли не только военнослужащие – азербайджанские силы учинили зверства в отношении гражданского населения Арцаха. По разным источникам, число жертв с армянской стороны достигает 100, в том числе и 12-летний Вагинак Григорян, убитый по дороге в школу.