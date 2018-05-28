Время в Ереване: 11:07:36,   28 Май

После Апрельской четырехдневной войны Армянская церковь выделила 59 млндрамов в помощь нуждающимся


После  Апрельской четырехдневной войны Армянская Апостольская церковь через различные программы и структуры  оказала  Арцаху, насильственно перемещенным и семьям военнослужащих  помощь в  размере 59 млндрамов($125 000).

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-канцелярии Св.Престола.

В ночь на 2 апреля 2016г. Азербайджан развязал военную агрессию по всей  линии соприкосновения с Арцахом. За четыре дня войны погибли не  только военнослужащие – азербайджанские  силы учинили зверства в отношении гражданского населения  Арцаха. По разным источникам, число жертв с армянской стороны достигает 100, в том числе  и 12-летний  Вагинак Григорян, убитый по дороге  в школу.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации