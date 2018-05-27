На перекрестке  ереванских улиц 9 Мая и Гарегина Нжде  перевернулся автомобиль  

27 мая в 04:20 часов в службу 911 МЧС РА поступил сигнал о том, что в Ереване на перекрестке улиц 9 Мая и Г.Нжде перевернулся автомобиль, заметно утечка топлива, пострадавших нет, нужна помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательной службы МЧС.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, выяснилось, что перевернулся автомобиль Opel (водитель В.Н., 1982 г/р). Водителю и пассажиру (Л.Г., 1983 г/р) на месте была оказана первая медпомощь.

Спасатели перекрыли газовый баллон, подняли и обесточили машину, очистили территорию.