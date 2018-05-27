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На перекрестке  ереванских улиц 9 Мая и Гарегина Нжде  перевернулся автомобиль  


27 мая  в 04:20 часов в службу 911 МЧС РА  поступил сигнал о том, что в Ереване на перекрестке улиц 9 Мая и Г.Нжде  перевернулся автомобиль, заметно утечка топлива, пострадавших нет,  нужна помощь спасателей.

На  место выехал  боевой расчет пожарно-спасательной службы МЧС.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, выяснилось, что перевернулся автомобиль Opel (водитель В.Н., 1982 г/р). Водителю и пассажиру (Л.Г.,  1983 г/р)  на месте  была оказана первая медпомощь.

Спасатели перекрыли  газовый баллон, подняли и обесточили  машину, очистили территорию.




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