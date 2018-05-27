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Сильный ливень нанес повреждения в Ереване  и Аргаванде


Сильный ливень, обрушившийся на столицу 26 мая,  нанес повреждения в Ереване  и Аргаванде.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, 26 мая  в 19:18 часов в службу 911 МЧС РА  поступил сигнал о том, что в селе Аргаванд Араратской области ливнем затопило один из домов  на 4-й улице, нужна помощь спасателей.

На  место выехали  боевой расчет  пожарно-спасательной службы МЧС.    

 Выяснилось, что затопило нижний этаж дома, принадлежащего Н.Ш. (40 кв/м).

Спасатели откачали около 0,5 тонн воды.  

26 мая  в 19։17 часов в службу 911 МЧС РА  поступил сигнал о том, что в Ереване ливнем затопило подвал одного из домов  на 4-й улице Шаумяна, нужна помощь спасателей.

На  место выехал   боевой расчет  пожарно-спасательной службы МЧС.    

 Выяснилось, что затопило подвал дома №74  (12 кв/м) и д.№ 74/2 (80 кв/м).

Спасатели откачали из домов около 40 кб/м воды. 

26 мая  в 18:30 часов в службу 911 МЧС РА  поступил сигнал о том, что в Ереване ливнем затопило один  из домов  на  улице Церенца, нужна помощь спасателей.

На  место выехали  2 боевых расчета  пожарно-спасательной службы МЧС.    

 Выяснилось, что затопило подвал дома, принадлежащего С.М. (50 кв/м) и нужна спецтехника.

Спасатели откачали из подвала около 2  кб/м воды.

26 мая  в 18։28 часов в службу 911 МЧС РА  поступил сигнал о том, что в Ереване ливнем затопило  гараж возле дома №16  на  улице Арно Бабаджаняна, нужна помощь спасателей.

На  место выехал  боевой расчет пожарно-спасательной службы МЧС.     

26 мая  в 17։48 часов в службу 911 МЧС РА  поступил сигнал о том, что в Ереване на перекрестке 2-й и 8-й улиц в Давидашене ливнем затопило люк, и вода заливает улицы и дома.  Нужна  помощь спасателей.

На  место выехал  боевой расчет пожарно-спасательной службы МЧС.    

 Спасатели откачали из подвала дома на 2-й ул. около 6 т воды.




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