Сильный ливень нанес повреждения в Ереване  и Аргаванде

Сильный ливень, обрушившийся на столицу 26 мая, нанес повреждения в Ереване и Аргаванде.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, 26 мая в 19:18 часов в службу 911 МЧС РА поступил сигнал о том, что в селе Аргаванд Араратской области ливнем затопило один из домов на 4-й улице, нужна помощь спасателей.

На место выехали боевой расчет пожарно-спасательной службы МЧС.

Выяснилось, что затопило нижний этаж дома, принадлежащего Н.Ш. (40 кв/м).

Спасатели откачали около 0,5 тонн воды.

26 мая в 19։17 часов в службу 911 МЧС РА поступил сигнал о том, что в Ереване ливнем затопило подвал одного из домов на 4-й улице Шаумяна, нужна помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательной службы МЧС.

Выяснилось, что затопило подвал дома №74 (12 кв/м) и д.№ 74/2 (80 кв/м).

Спасатели откачали из домов около 40 кб/м воды.

26 мая в 18:30 часов в службу 911 МЧС РА поступил сигнал о том, что в Ереване ливнем затопило один из домов на улице Церенца, нужна помощь спасателей.

На место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательной службы МЧС.

Выяснилось, что затопило подвал дома, принадлежащего С.М. (50 кв/м) и нужна спецтехника.

Спасатели откачали из подвала около 2 кб/м воды.

26 мая в 18։28 часов в службу 911 МЧС РА поступил сигнал о том, что в Ереване ливнем затопило гараж возле дома №16 на улице Арно Бабаджаняна, нужна помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательной службы МЧС.

26 мая в 17։48 часов в службу 911 МЧС РА поступил сигнал о том, что в Ереване на перекрестке 2-й и 8-й улиц в Давидашене ливнем затопило люк, и вода заливает улицы и дома. Нужна помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательной службы МЧС.

Спасатели откачали из подвала дома на 2-й ул. около 6 т воды.