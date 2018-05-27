Прокуроры  Лорийской области ведут разъяснительную работу  среди молодежи  

В рамках работы, проводимой с целью предотвращения и искоренения преступности среди молодежи, устранения причин ее возникновения, прокурор Лорийской области Армен Мартиросян встретился со студентами Ванадзорского госуниверситета. А прокурор Армен Погосян провел встречу с учениками 9 класса шк.№22.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе прокуратуры РА, в теплой, дружеской обстановке прокуроры разъяснили молодым людям важность вовлечения в активную гражданскую жизнь, воспитания в себе высоких моральных принципов. Разговор развернулся в основном вокруг криминогенных факторов неопределенность и неуверенность в будущем, трудности с получением образования, невозможность обеспечить минимальные потребности честной работой, небольшой зарплатой и др.

Отрицательные последствия были рассмотрены на конкретных примерах, с детальным анализом. Ребята с живым интересом расспрашивали о сути и особенностях работы прокуроров и вообще правоохранительной системы.

После личных бесед с учениками, Армен Погосян встретился с руководством школы, где рассматривались отдельные случаи проявления преступного поведения. Было предложено особое внимание уделять детям, часто и без уважительных причин пропускающим занятия, и в случае преступных проявлений наладить активную связь как с соответствующими сотрудниками отдела защиты прав детей, семьи и женщин, так и с правоохранительными органами.

В результате подобных встреч у молодежи возникло желание сделать их более частыми и конкретными, на что прокуроры откликнулись с готовностью.