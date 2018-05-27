Время в Ереване: 11:07:36,   27 Май

Прокуроры  Лорийской области ведут разъяснительную работу  среди молодежи  


В рамках работы, проводимой с целью предотвращения и искоренения преступности среди молодежи, устранения  причин ее возникновения, прокурор Лорийской области Армен Мартиросян встретился со студентами Ванадзорского госуниверситета. А прокурор Армен Погосян провел встречу с учениками 9 класса шк.№22.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе прокуратуры РА, в теплой, дружеской обстановке прокуроры  разъяснили молодым людям важность вовлечения  в  активную гражданскую жизнь, воспитания  в  себе высоких моральных принципов. Разговор развернулся в основном вокруг криминогенных факторов неопределенность и неуверенность в  будущем, трудности с получением образования, невозможность обеспечить минимальные потребности честной работой, небольшой зарплатой и др. 

Отрицательные  последствия были рассмотрены  на  конкретных примерах, с детальным анализом. Ребята  с живым интересом расспрашивали о сути и особенностях работы  прокуроров и вообще правоохранительной системы. 

После  личных бесед с учениками, Армен Погосян встретился с руководством школы, где  рассматривались отдельные случаи проявления преступного поведения. Было предложено особое  внимание  уделять детям, часто и без уважительных причин пропускающим занятия, и в случае преступных проявлений наладить активную связь как с соответствующими сотрудниками отдела защиты  прав детей, семьи и женщин, так  и с правоохранительными органами.

В результате  подобных встреч у  молодежи возникло желание сделать их более частыми и конкретными, на что прокуроры  откликнулись с готовностью.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации