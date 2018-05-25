Вопрос о строительстве новой АЭС пока не стоит в повестке: минстр

Министр энергетики и природных ресурсов Армении Артур Григорян не обсуждал вопрос о строительстве новой атомной электростанции. Как сообщает Арменпресс, на брифинге с журналистами 25 мая он отметил, что на данный момент нет необходимости проводить обсуждения по строительству новой атомной электростанции.

«Мы не обсуждали этот вопрос с премьер-министром, прошло мало времени с момента образования правительства, как мне уже сообщили представители министерства, в настоящее время нет необходимости обсуждать вопрос о строительстве новой атомной электростанции. Это требует глубокого профессионального и экспертного анализа, и мы не можем сразу сказать, что мы построим новую атомную электростанцию», - сказал министр.

По словам министра, в настоящее время на внутреннем рынке достаточно электрогенерирующих мощностей, поэтому нет обсуждений и решений о строительстве новой атомной электростанции.

На вопрос, проблема финансовая или политическая, министр сказал: «Строительство новой атомной электростанции будет довольно дорогим проектом, и на данный момент у нас нет достаточных ресурсов для решения проблемы строительства, и в настоящее время она нам не нужна. Это не значит, что мы проигнорируем вопрос, мы обсудим его, а затем ответим на ваши вопросы».