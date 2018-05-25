Премьер-министр Великобритании поздравила премьер-министра Республики Армения

По случая избрания Никола Пашиняна премьер-министром Республики Армения поздравительное послание направила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в послании говорится:

«Я приветствую Ваше желание укрепить позицию Армении как демократического государства, в котором полностью закреплены фундаментальные принципы прав человека, основные свободы и верховенство права. Можете рассчитывать на практическую поддержку Соединенного Королевства Вашим усилиям в этой области. Мы готовы поделиться нашим опытом с Вашим правительством, государственными учреждениями и гражданским обществом на пути к созданию светлого будущего для Армении и армянского народа.

Двусторонние отношения между Соединенным Королевством и Арменией уже крепкие, но я хотела бы видеть их дальнейшее укрепление, включая торговлю, инвестиции и межпарламентское сотрудничество. Я надеюсь, что мы сможем сотрудничать на международной арене, чтобы противостоять мировым вызовам, продвигать универсальные ценности и укреплять международную систему правоохранительных органов».