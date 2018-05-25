США призывают страны-члены Евросоюза воспрепятствовать реализации проекта "Северный поток-2". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в пятницу поверенный в делах постоянного представительства США при ЕС Эдам Шуб.

"США поддерживают Украину, Польшу и другие страны-члены ЕС, которые рассматривают российский газ в качестве угрозы национальной безопасности. Мы призываем всех членов ЕС присоединиться к этому курсу, который проводят государства по обе стороны Атлантики, чтобы воспрепятствовать "Северному потоку-2" и поддержать будущее украинского газового транзита", — сказал он, выступая на энергетической конференции в Брюсселе.