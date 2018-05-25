CNN: Вайнштейн задержан по обвинению в изнасиловании

Власти США задержали в пятницу продюсера Харви Вайнштейна по обвинению в изнасиловании. Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на источник сообщил телеканал CNN.

В октябре 2017 года газета The New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет домогался сотрудниц компаний, в которых работал. С тех пор с обвинениями в его адрес выступили более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Несколько женщин публично обвинили Вайнштейна в изнасиловании.

ФОТО: REUTERS/Lucas Jackson