Нидерланды решили привлечь Россию к ответственности за крушение MH17

Австралия и Нидерланды официально объявили об ответственности России за крушение малайзийского "Боинга" в 2014 году, как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу Би-би-си.

Позиция обеих сторон отражена в заявлении правительства Нидерландов. "Основываясь на выводах (международной группы по расследованию крушения - ИФ), Нидерланды и Австралия убедились в том, что Россия несет ответственность за размещение зенитно-ракетного комплекса "Бук", которым был сбит MH17", - заявил министр иностранных дел Нидерландов Штеф Блок.

Правительство Нидерландов готовится официально привлечь Россию к ответственности, отмечает Би-би-си.

Ранее в четверг международная группа следователей заявила, что выпущенная по гражданскому "Боингу" в Донецкой области в июле 2014 года ракета была из воинской части из Курска.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.