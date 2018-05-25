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Нидерланды решили привлечь Россию к ответственности за крушение MH17


Австралия и Нидерланды официально объявили об ответственности России за крушение малайзийского "Боинга" в 2014 году,  как передает Арменпресс, об этом  сообщает в пятницу Би-би-си.

Позиция обеих сторон отражена в заявлении правительства Нидерландов. "Основываясь на выводах (международной группы по расследованию крушения - ИФ), Нидерланды и Австралия убедились в том, что Россия несет ответственность за размещение зенитно-ракетного комплекса "Бук", которым был сбит MH17", - заявил министр иностранных дел Нидерландов Штеф Блок.

Правительство Нидерландов готовится официально привлечь Россию к ответственности, отмечает Би-би-си.

Ранее в четверг международная группа следователей заявила, что выпущенная по гражданскому "Боингу" в Донецкой области в июле 2014 года ракета была из воинской части из Курска.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

 

 




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