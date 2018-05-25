«Скорее Дунай изменит свое русло, чем пантюркизм достигнет своей цели»: Эдуард Шармазанов

25 мая вице-спикер НС Армении, руководитель группы дружбы Армения – Словакия Эдуард Шармазанов в сопровождении руководитель группы дружбы Словакия – Армения Д.Титела, Чрезвычайного и Полномочного посла РА в Словацкой Республике Т.Сейраняна и посла РФ А.Федотова возложил венок к увековечивающему жертв Геноцида армян хачкару на берегу Дуная, почтив молчанием память Св.Мучеников. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Вице-спикер НС в своем слове коснулся высказанной накануне председателем турецкого парламента Исмаилом Каграманом точки зрения, что Арцахский вопрос – это также проблема Турции, а Кипрский – Азербайджана. “Турция и Азербайджан не только не отказываются от политики отрицания, но и пропагандируют пантюркизм и ненависть к армянам. Скорее Дунай изменит свое русло, чем пантюркизм достигнет своей цели”.