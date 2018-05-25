Потомки Драстамата Канаяна посетили институт, носящий имя их деда

Дро и Филипп Канаяны, прибывшие в Армению по случаю празднования 100-летия Первой Республики Армения, в сопровождении регионального директора Армянской ассамблеи Америки Арпи Варданян 24 мая посетили Национальный исследовательский университет обороны МО РА (НИУО). Гостей принял Начальник-основатель НИУО, доктор политических наук, профессор, генерал-лейтенант Гайк Котанджян. Об этом «Арменпресс» сообщили в Национальном исследовательском университете обороны Армении.

Целью визита было ознакомление с деятельностью входящего ныне в состав НИУО МО РА в качестве исследовательского компонента Института национальных стратегических исследований (ИНСИ), который именован в честь одного из основателей первой Республики, героя Баш-апаранского сражения, последнего военного министра Первой Республики Армения – Драстамата Канаяна.

Создание ИНСИ стало одним из первых шагов эффективного сотрудничества Армения–Диаспора в оборонной сфере. Идея основания в Армении учреждения, занимающегося стратегическими вопросами национальной безопасности, у семьи Канаян появилась давно. Исследовательский институт имени генерала Канаяна стал живым памятником, увековечивающим его память. С целью создания института в 1998–2000 гг. в армянских общинах США и Канады по инициативе семьи Канаян был организован сбор средств, в числе организаторов которого был тогдашний военный атташе РА в США полковник Котанджян. ИНСИ был учрежден в рамках проекта создания в Армении Национального исследовательского университета обороны в качестве исследовательского компонента, а также интеллектуальной базы и организационного стержня будущего университета. Проект создания в РА НИУО был разработан и апробирован в Национальном университете обороны США в 2003–2004 гг. во время академической стажировки Г. Котанджяна. Старт деятельности ИНСИ был дан в 2005 г. В 2007 г. ИНСИ выступил в роли академического координатора межведомственной разработки первой стратегии национальной безопасности Армении, осуществленной по научным консультациям НУО США и с применением американской методологии.

28-го января 2016 г. состоялось торжественное открытие НИУО МО РА, трансформированного на базе ИНСИ, а ИНСИ, наряду с образовательным компонентом НИУО – Национальным институтом стратегического оборонно-безопасностного образования, – продолжает свою деятельность в качестве исследовательского компонента университета. В сущности, ИНСИ НИУО, являясь государственным мозговым центром РА, уже более десяти лет осуществляет стратегический анализ в оборонно-безопасностной сфере и представляет высшему военно-политическому руководству государства соответствующие выводы и предложения.

В марте 2018 г. ИНСИ осуществил процесс пересмотра Стратегии национальной безопасности РА, методология которого зиждется на знаниях, приобретенных и постоянно обновляемых в процессе академических стажировок в головных научных центрах США, РФ, Израиля, Германии, Китая профессором Котанджяном и молодыми учеными-аналитиками НИУО.

На встрече профессор Котанджян ознакомил гостей с деятельностью НИУО, а заместитель начальника НИУО по научной работе–начальник Института национальных стратегических исследований имени Драстамата Канаяна, кандидат исторических наук Бениамин Погосян представил гостям подробные сведения о достижениях института. Гости с глубокой удовлетворенностью поделились своими впечатлениями от визита и дали высокую оценку патриотической деятельности НИУО и, в частности, ИНСИ по обеспечению безопасности Армении и Арцаха, а также укреплению связей Армения–Диаспора.