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Найден второй черный ящик разбившегося на Кубе Boeing 737


Второй бортовой самописец был обнаружен на месте крушения на Кубе самолета Boeing 737. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг в эфире кубинского телевидения президент Института гражданской авиации Армандо Лопес.

"Нам удалось найти второй черный ящик самолета", - сказал Лопес, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы. В каком состоянии находится самописец, фиксировавший параметры полета, он не уточнил.

Глава Института гражданской авиации заявил, что для установления причины авиакатастрофы потребуется несколько месяцев. В расследовании принимают участие американские и мексиканские специалисты.

Первый черный ящик, записывавший переговоры экипажа, был найден на следующий день после авиакатастрофы.

 




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