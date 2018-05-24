Тигран Саркисян на ПМЭФ-2018: «Мы приступили к запуску цифровых проектов на всем пространстве ЕАЭС»

Цифровые проекты, которые могут быть реализованы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), точки соприкосновения региональных и глобальных цифровых повесток, а также роль бизнеса в развитии цифровой экономики обсуждены 24 мая на панельной сессии «Цифровая повестка как фактор повышения конкурентоспособности ЕАЭС» в рамках Петербургского международного экономического форума – 2018.

Открывая дискуссию, модератор сессии, Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян отметил, что цифровая повестка ЕАЭС – это результат масштабной совместной работы Комиссии с бизнесом, центрами компетенций, представителями государственных органов стран-участниц, а также с международными экспертами, передает Арменпресс.

«От первых стратегических посылов на совместном пути к цифровизации, обозначенных в Заявлении о цифровой повестке в конце 2016 года, мы вплотную подошли к запуску интеграционных проектов в области цифровой трансформации экономики, – подчеркнул Тигран Саркисян. – Сегодня Комиссия прорабатывает более десяти инициатив, поступивших от бизнеса и органов власти государств-членов».

По словам Председателя Коллегии ЕЭК, совместная цифровая повестка ЕАЭС появилась благодаря четкому осознанию общих вызовов для стран Союза и содержит очень большой потенциал экономического роста.

ЕЭК и Всемирный банк провели большую аналитическую работу. По подсчетам банка, реализация цифровой повестки Союза до 2025 года обеспечит 8 млн рабочих мест, а также позволит бизнесу сэкономить до 50 млрд долл. США.

«Благодаря совместной цифровой повестке ЕАЭС у нас есть уникальная возможность – на пятерых в безопасной среде апробировать инновации, вырабатывать консолидированную позицию, отстаивать ее на глобальном уровне, входить в межрегиональные проекты и, что особенно важно, создавать у себя в ЕАЭС платформу для роста нашего бизнеса, для честной конкуренции и накопления собственных евразийских цифровых активов», – сказал Тигран Саркисян.

Как отметил вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер, проведенные банком исследования, помогли четко определить, что дивиденды от реализации странами ЕАЭС цифровой повестки на региональном уровне будут гораздо больше по сравнению с ситуацией, если бы цифровую трансформацию государства Союза проводили только на национальном уровне.

«Мы были даже удивлены, насколько разными могут быть результаты, – сказал Сирил Мюллер. – И хочу отметить, что ЕАЭС и ЕЭК очень вовремя начали продвигать идею цифровизации. Целый ряд исследований показывает, что примерно 15,5% глобального ВВП в 2016 году было тем или иным образом связано с цифровой экономикой. Эта доля будет постоянно увеличиваться, в ближайшие несколько лет она достигнет уже 25%. Поэтому тема – чрезвычайно актуальна».

По словам первого заместителя Премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина, одним из главных вызовов для экономик стран ЕАЭС и для Союза в целом является необходимость повышения производительности труда. Эту задачу можно решить с помощью цифровизации отраслей экономик государств-членов.

Аскар Мамин рассказал о первых результатах Казахстана в сфере цифровой трансформации экономики. Так, в 2010 году, согласно рейтингу ВЭФ, по индексу сетевой готовности Казахстан занимал 72-е место, но уже в 2017 году вышел на 39-е место.

Он выразил мнение, что «использование конкурентных преимуществ наших партнеров для построения взаимовыгодных производственных процессов и цепочек добавленной стоимости – вот что приведет к ускоренному росту экономик наших стран».

Управляющий директор, руководителя международной практики «Цифровая стратегия» Accenture Бруно Бертон подчеркнул, что в ЕАЭС необходимо найти баланс между доверием и неприкосновенностью частных данных. Он дал совет быстрее принимать решение о формировании цифровой экосистемы, а также создавать собственную региональную платформу для получения эффекта масштаба и сохранения независимости от глобальных платформ. В этом случае управлять атмосферой доверия можно будет более надежно. «Очень важно заключать партнерские связи, и ваша повестка выглядит очень впечатляющей с этой точки зрения. Именно сотрудничество позволит вам развивать цифровую повестку дня быстрее», – заключил он.

Заместитель Председателя правительства Российской Федерации Максим Акимов отметил, что в майском указе Президента РФ Владимира Путина особо подчеркнута необходимость развивать цифровую интеграцию на пространстве ЕАЭС: поставлена задача выработать национальный механизм формирования цифровой повестки ЕАЭС и внедрить национальный механизм реализации согласованной политики государств-членов.

Максим Акимов назвал цифровую повестку сквозной. «Невозможна интеграция ни в одном отраслевом направлении, если под ней не будет основательного цифрового базиса. Бесшовное перемещение товаров, финансов, работ, услуг в современном мире невозможно без этой цифровой подложки», – заявил он.

При этом конкурентоспособность интеграционного объединения определяется, в первую очередь, способностью обеспечить возможность перетока и интеграции данных, эффективно реагировать на технологические изменения, обеспечивая высокую степень конвергентности и интеграции данных. «И если сейчас не заложить правильную политику данных, правильное гармонизированное законодательство, то потом многое можно поправить, но бесшовного механизма не получится», – считает заместитель Председателя правительства РФ.

Максим Акимов назвал формирование трансграничного пространства доверия, юридически значимого межгосударственного электронного документооборота с использованием полноценной цифровой идентификации большой и сложной задачей, которую необходимо выполнить.

Исполнительный директор SAP СНГ Дмитрий Красюков отметил, что мир движется в направлении облачных технологий и создания бизнес-сетей. Появляются крупнейшие сети поставщиков, которые связаны с перемещением туристов, кадрами. «Для эффективности и для экономики важен масштаб. Бизнес-сети как раз способны создавать нужный масштаб. Поэтому приходится идти по тонкой грани – между эффективностью и пониманием того, что в любом обществе и Союзе существуют границы. Очень важно эту тонкую грань найти», – подчеркнул он.

Директор по цифровизации ГК «Росатом» Екатерина Солнцева сделала акцент на необходимости смены культурной парадигмы. «Сейчас нам нужно объединить очень плохо объединяемые, на первый взгляд, системы, которые направлены на безопасность, надёжность, качество, и цифровую культуру, главным словом которой является «изменение». Необходимо сделать этот тимбилд, не потеряв ни грамма в безопасности, надёжности и качестве, но при этом стать гибкими и быстроменяющимися», – сказала она.

По ее мнению, эта культурная парадигма невозможна без другого качества партнёрства, взаимодействия с государством, крупным и малым бизнесом, стартапами, межстранового сотрудничества.

В заключение Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян напомнил, что на последнем заседании Высшего Евразийского экономического совета Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с инициативой переезда цифрового проектного офиса в Астану. «Это шанс институализировать работу нашего офиса и иметь инструмент для продвижения нашей повестки. Мы сейчас прорабатываем эту инициативу», – заявил Председатель Коллегии ЕЭК.