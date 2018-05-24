Россиянка стала победительницей первого конкурса Miss BRICS International

Россиянка Елена Вервекина стала победительницей первого международного конкурса Miss BRICS International, который завершился в Нью-Дели. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг ТАСС президент Международного альянса стратегических проектов БРИКС Лариса Зеленцова.

Конкурс начался 22 мая в рамках международной встречи "БРИКС Альянс Бизнес Форум - 2018", которая открылась в понедельник. второе и третье место заняли девушки из Ирана и Индии.

в конкурсе участвовали представительницы Бразилии, Венгрии, Германии, Зимбабве, Индии, Ирана, Непала, Нигерии, Польши, России, Уганды, Японии.