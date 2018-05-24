Азиатские индексы - 24-05-18

ТОКИО, 24 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.11% и составил 22437.01 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.21% и составил 1775.65 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.45% и составил 3154.65 пункта, а HANG SENG вырос на 0.31% и составил 30760.41 пункта.