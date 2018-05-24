Азиатские индексы - 24-05-18
ТОКИО, 24 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 мая на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.11% и составил 22437.01 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.21% и составил 1775.65 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.45% и составил 3154.65 пункта, а HANG SENG вырос на 0.31% и составил 30760.41 пункта.
- 18:18 Тигран Саркисян на ПМЭФ-2018: «Мы приступили к запуску цифровых проектов на всем пространстве ЕАЭС»
- 18:06 Россиянка стала победительницей первого конкурса Miss BRICS International
- 17:52 СМИ: Буркина-Фасо разорвала дипломатические отношения с Тайванем
- 17:46 На площади Свободы состоится праздничный концерт «Последнего звонка»
- 17:45 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-05-18
- 17:44 Азиатские индексы - 24-05-18
- 17:43 Джон Малкович исполнит роль Эркюля Пуаро в новой экранизации романа Агаты Кристи
- 17:25 Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял Католикоса Всех Армян Гарегина Второго
- 17:25 Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию содокладчиков Мониторинговой комиссии ПАСЕ
- 17:21 Администрация президента Армении изучает письмо экологов о проекте Амулсара
- 17:16 Арам Ананян подчеркнул важность повышения читательской медиаграмотности
- 17:11 Определен новый способ продлить жизнь
- 16:53 ЦИК предоставила Спартаку Сейраняну мандат депутата Национального Собрания Армении
- 16:50 ЦИК предоставила мандаты членов Совета старейшин Еревана трем новым членам фракции «Выход»
- 16:50 Флаги Армении и города Еревана “отправились” в космос
- 16:45 С детьми, как ребенок, а с подростком – как подросток: Армен Саркисян рассказал о своих подходах в общении
- 16:42 Доклад: количество миллиардеров в мире достигло рекордного уровня
- 16:39 Девушки начнут ходить по улице с корзинками из супермаркета
- 16:32 Коалицию США обвинили в гибели тысяч мирных жителей в Сирии и Ираке
- 16:30 Перечислены главные причины гибели в отпусках
- 16:22 О героической битве при Сардарапате должны знать и в России: российский эксперт
- 15:55 Британец обнаружил в саду бункер времен Второй мировой войны
- 15:51 Могерини: смена президента США не означает, что сделку по Ирану можно отменить
- 15:46 Внеочередные выборы должны быть справедливыми и честными: президент Армении Армен Саркисян
- 15:45 «Арцах имеет столько же прав на независимость, сколько Словакия, Армения и Азербайджан»: Эдуард Шармазанов
- 15:42 Аппарат НС Армении и корейское агентство KOICA достигли договоренности о содействии
- 15:29 «Даже за кусок хлеба, если ничего другого у меня не будет – я должна петь»: Королева армянского джаза Татевик Ованнисян – на родине
- 15:28 В Каталонии задержали 22 человека за незаконное финансирование референдума
- 15:22 "Лето любви" в честь свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
- 15:12 Социологи узнали отношение граждан ЕС к евроскептикам
- 15:07 СМИ: КНДР ликвидировала свой единственный ядерный полигон
- 14:33 Ален Симонян обещает продолжать свою деятельность по решению проблем Еревана
- 14:23 Метеорологи прогнозируют в Армении град
- 14:22 На первенстве Европы по ушу-кунгфу армянские спортсмены завоевали 11 медалей
- 14:21 Армянские шахматисты – среди лидеров на турнире «Юные звезды мира»
13:55, 19.05.2018
Просмотрели 1275 раз В Цицернакаберде почтили память жертв Геноцида понтийских греков
21:54, 22.05.2018
Просмотрели 1251 раз США готовы рассмотреть вопрос о включении Армении в грантовую программу корпорации «Вызовы тысячелетия»
11:40, 21.05.2018
Просмотрели 1135 раз Вместо семи лет – за семь дней: Армен Саркисян – о пробуждении в людях гражданского чувства
10:47, 17.05.2018
Просмотрели 1121 раз Левон Тер-Петросян: Угрожающее государственности опасное положение
16:39, 22.05.2018
Просмотрели 1067 раз Австралийский город Райд принял резолюцию в поддержку независимости Республики Арцах