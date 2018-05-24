ЦИК предоставила мандаты членов Совета старейшин Еревана трем новым членам фракции «Выход»
Центральная избирательная комиссия Армении предоставила мандаты членов Совета старейшин Еревана трем новым членам фракции «Выход». Как сообщает Арменпресс, на внеочередном заседании ЦИК обсудила три протокола мэра Еревана о досрочном прекращении полномочий членов фракции «Выход» Совета старейшин мэрии Еревана Эдуарда Агаджаняна, Араика Арутюняна и Тиграна Авиняна.
Центральная избирательная комиссия обсудила протоколы и приняла решения предоставить мандаты следующим по порядку кандидатам из избирательного списка фракции “Выход”.
Мандаты были предоставлены Виктору Енгибариану, Нелли Гардян и Рубену Рубиняну.
Напомним, что решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Эдуард Агаджанян назначен руководителем аппарата правительства Армении, Тигран Авинян - заместителем премьер-министра, а Араик Арутюнян - министром образования и науки.