О героической битве при Сардарапате должны знать и в России: российский эксперт

Прошло сто лет со дня героического сражения при Сардарапате, ставшего поистине судьбоносным для армянского народа и будущей армянской республики.

Битва под Сардарапатом, фактически спасшая армянскую государственность, именно та страница истории, которую обязательно должны знать и в России Как передает «Арменпресс», об этом во время видеомоста Москва-Ереван в четверг заявил директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский.

Переоценить значение Сардарапатской битвы невозможно. Без нее от Армении осталось бы лишь историческое название. Однако есть и другой аспект – не менее важный: сражение, по сути, остановило наступление пантюркийских сил, крайне опасных не только для Армении, Закавказья, но и для России, где проживает 28 тюркских народов, считает эксперт. Далее Надеин-Раевский более детально рассказал о самой битве.

Сардарапатское сражение произошло 21-29 мая 1918 года между армянскими регулярными воинскими частями и ополченцами, с одной стороны, и вторгнувшимися в Восточную Армению турецкими войсками – с другой, в районе железнодорожной станции Сардарапат.

После Октябрьской революции в России, русские войска отступили из Западной Армении, оголив тем самым Кавказский фронт.

Нарушив заключенное с Закавказским комиссариатом Ерзнкайское перемирие (5 декабря 1917 года), турецкие войска 10 февраля 1918 года перешли в наступление и за счет численности своей армии вновь захватили Ерзнка, Карин, Саригамиш, Карс, а 15 мая они захватили Александрополь (Гюмри).

Действующий на Кавказском фронте армянский корпус (командующий генерал Назарбеков (Назарбекян)), который состоял из 3-х дивизий (командующие генерал Арешян, генерал Мовсес Силиков, генерал Андраник Озанян), отступал с боями, обеспечив тем самым безопасность десятков тысяч западноармянских беженцев.



"Остались армянские формирования, нужно было что-то сформировать, чтобы остановить турецкое наступление. Положение было катастрофическим, так как турецкая армия дошла до Александрополя (ныне Гюмри – ред.). Турки решили не только закрепить за собой Западную Армению, но и захватить Восточную",- рассказывает спикер.

Сложно представить, как армянским войскам удалось выстоять, в сражении участвовало несколько дивизий будущей республики и 3-4 армянских генерала. Вместе с армянами сражались и езиды, пострадавшие от турецкого ига не меньше армян.

"Тогда началась запись добровольцев по всей Армении. А это значит — нужно было научить людей держать оружие. Времени было мало. Похвально, что командиры смогли мобилизовать народ", — отметил Надеин-Раевский, добавив, что отдельными подразделениями командовали русские офицеры.

Надеин-Раевский назвал сражения столетней давности героической страницей армянской истории. По его словам, если бы не было этой победы, то все завершилось бы печально — турки шли на Эривань (русское название города Ереван до 1936 года — ред.).

Об этой памятной дате должны знать и в России – уверен эксперт.

"Русские школьники должны знать историю своего ближайшего союзника, друга, потому что речь идет не просто о каком-то тактическом союзе", — сказал Надеин-Раевский.

Армяне давно стали частью русской истории и культуры, заключил Надеин-Раевский, приведя в пример Ованнеса (Ивана) Айвазовского, маршала Ивана Баграмяна и других выдающихся армян России.