Дирижер Владимир Спиваков стал самым богатым деятелем культуры за 2017 год

Художественный руководитель "Национального филармонического оркестра России" Владимир Спиваков заработал в 2017 году больше других деятелей культуры РФ, задекларировав более 82,2 миллиона рублей, соответствующие данные опубликованы на сайте министерства культуры России, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В собственности Спивакова также находятся два земельных участка площадью 2030 и 2000 квадратных метров, квартира площадью 76,8 квадратного метра, говорится в декларации.

Худрук симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет за минувший год заработал 60,2 миллиона рублей, отмечается в сообщении. В его собственности находится земельный участок площадью 5438 квадратных метров, дом площадью 360 квадратных метров, две квартиры площадью 118,9 и 83,2 квадратных метра, а также два автомобиля — легковой Cadillac DeVille и легковой Mercedes-Benz G-Wagen.

Одним из самых высокодоходных деятелей культуры стал худрук театра Наций Евгений Миронов, который задекларировал доход в размере 55,5 миллиона рублей.

Гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров заработал 13,8 миллиона рублей.