Первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс назвал новую администрацию США "настоящей проблемой" для Евросоюза, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Это первая администрация (США – ред.), которая считает, что в американских интересах иметь разделенную Европу, а не единую. Это представляет реальную проблему для Европы", — приводит заявление Тиммерманса информационный ресурс EurActiv.

По словам первого зампреда исполнительной коллегии ЕС, "теперь, похоже, с другой стороны есть стена, которая также опускается". "Некоторые вещи в трансатлантических отношениях, которые, как мы думали, никогда не изменятся, оспариваются — вопросы торговли и безопасности", — сказал Тиммерманс.

Председатель Европейского совета Дональд Туск, являющийся твердым приверженцем трансатлантического партнерства, ранее заявил, что Европа должна быть благодарна президенту США Дональду Трампу за то, что вследствие его политики европейцы избавились от всех иллюзий, теперь нужно быть готовыми к сценариям, когда ЕС придется действовать самостоятельно.