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Юношеская сборная Армении сыграла вничью со сборной Грузии


Сборная Армении по футболу  до 16-и лет провела второй товарищеский матч с командой Грузии. Встреча прошла в футбольной академии ФФА и завершилась со счетом 1:1. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ФФА.

Первая игра между командами прошла 22-го мая и завершилась победой сборной Армении по футболу до 16-и лет со счетом 3:1.


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