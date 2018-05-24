Для абонентов Ucom в 43 странах будет действовать специальный тариф роуминга в 15 драмов/МБ

С сегодняшнего дня при посещении 43 стран абоненты мобильной связи Ucom смогут воспользоваться специальным тарифом в 15 драмов за МБ в роуминге. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба компании Ucom. В частности, абоненты, спланировавшие свой летний отдых по основным туристическим направлениям, т.е. в Грузии, Египте, Греции, на Кипре, в Италии, Испании, во Франции, в России и США смогут насладиться отличной возможностью постоянно оставаться на связи со своими близкими вплоть до 20 сентября.

«Абоненты мобильной связи от Ucom могут спокойно планировать свой летний отдых, поскольку в эпоху развивающихся OTT-решений мы понимаем необходимость иметь доступный интернет в роуминге. При содействии операторов-партнеров компании Ucom мы смогли предложить такое решение, в результате которого у наших абонентов не будет астрономических счетов. Доступный роуминг уже реальность, просто необходимо активировать его перед отбытием, набрав *121#», - отметил соучредитель и генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.

Добавим, что тариф в 15 драмов/МБ действует в 43 странах, при подключении к сети операторов-партнеров компании Ucom. Полный список операторов и стран можно найти на сайте https://www.ucom.am