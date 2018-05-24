Европейские индексы - 23-05-18
МОСКВА, 24 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 23 мая:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.47% и составил 12976.84 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.32% и составил 5565.85 пункта, британский FTSE снизился на 1.13% и составил 7788.44 пункта, а российский RTSI снизился на 2.27% и составил 1174.71 пункта.
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