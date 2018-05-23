Финансовые проблемы кинофестиваля “Золотой абрикос” решены: кинофестиваль состоится

Министр культуры Армении Лилит Макунц затронула вопросы, связанные с проведения кинофестиваля «Золотой абрикос». Как сообщает Арменпресс, в беседе с журналистами в парламенте Лилит Макунц заверила, что кинофестиваль обязательно состоится.

«Вчера мы провели встречу с директором «Золотого абрикоса», и могу сказать, что проблем нет. Были некоторые проблемы, связанные с определенными финансовыми вопросами, которые уже урегулированы», - сказала министр.

Она добавила, что после «Золотого абрикоса» есть некоторые пункты сотрудничества, которые необходимо пересмотреть, поскольку администрация и люди, участвующие в организации кинофестиваля, видят определенные проблемы, которые необходимо понять и решить.