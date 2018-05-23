Мощный экзоскелет весом более трех тонн показали в США

В США разработали необычный прототип экзоскелета, который отличается большими габаритами и весом: его высота составляет около 4,5 метров, а вес — около 3,5 тонн, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Экзоскелет может развивать скорость более 30 км/час, а его конструкция — рамно-шарнирная. Человек, управляющий конструкцией, находится в центре экзоскелета. По словам разработчиков, их экзоскелет значительно расширяет