Мощный экзоскелет весом более трех тонн показали в США
В США разработали необычный прототип экзоскелета, который отличается большими габаритами и весом: его высота составляет около 4,5 метров, а вес — около 3,5 тонн, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
Экзоскелет может развивать скорость более 30 км/час, а его конструкция — рамно-шарнирная. Человек, управляющий конструкцией, находится в центре экзоскелета. По словам разработчиков, их экзоскелет значительно расширяет
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