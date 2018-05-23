Зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов считает Тарона Маргаряна удавшимся мэром Еревана. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами он сказал 23-го мая в НС Армении, комментируя требования о его отставке.

По его словам, он дважды руководил предвыборным штабом Тарона Маргаряна и видел, какой популярностью тот пользуется среди населения.

«Он – избранный мэр, среди ереванцев он набрал более 70% голосов»,- сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

По его словам, в повестке РПА вопроса о его отставке не стоит.

«Я не слышал вопроса о его отставке в нашей повестке, и мое личное мнение состоит в том, что любой выборный орган самоуправления должен осуществлять свои функции, получив голоса избирателей. Для меня неожиданно, что премьер-министр Пашинян, который говорит, что не будет вмешиваться в работу судебных органов, вмешивается в работу органа местного самоуправления. Насколько у него нет права вмешиваться в работу судебных органов, настолько же он не имеет права вмешивается в работу органа местного самоуправления»,- сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

На вопрос, исключает ли он, что могут быть выявлены злоупотребления, которые приведут к отставке Тарона Маргаряна, зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов сказал, что не желает исключать или не исключать чего-то, поскольку он не является лицом, который должен говорить о злоупотреблениях или уголовных делах.

«Могу сказать одно – мы должны силою закона защищать как журналистов, так и органы местного самоуправления, права инакомыслящих и оппозиции. Никто никого не может заставлять сделать что-то – если последний не уличен в противозаконных действиях»,- сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

В Ереване проходили акции протеста с требованием отставки Тарона Маргаряна, который считает эти требования безосновательными, утверж дая, что он избранник народа. В должности мэра Еревана себя видит соратник Пашиняна Ален Симонян, который, будучи членом совета старейшин Еревана, получил также и мандат депутата НС Армении, от которого в тот же день отказался.

С 13-го апреля лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян проводил в центре Еревана круглосуточные митинги против премьерства Сержа Саргсяна, которые с 16-го апреля вылились в общегородские акции гражданского неповиновения. Протесты сопровождаются столкновениями с силами правопорядка, в частности, на проспекте Баграмяна, блокировкой улиц и ключевых магистралей, а также зданий госучреждений. На митинге 17-го апреля Пашинян заявил о начале "бархатной" революции в стране. Акции сопровождаются задержаниями активистов со стороны сил правопорядка.

23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. В ходе митинга 25 апреля Никол Пашинян был предложен в качестве кандидата в премьер-министры.

Фракция "Елк" выдвинула в понедельник Никола Пашиняна в качестве кандидата в премьер-министры. Блок "Царукян" заявил о полной поддержке кандидатуры Пашиняна.



28-го апреля вице-спикер Национального Собрания Армении, член исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов заявил, что РПА не выдвинет кандидата на выборах премьер-министра Армении. АРФ Дашнакцутюн приняла решение поддержать кандидатуру Никола Пашиняна на выборах.

НС Армении на специальном заседании во вторник не избрало лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За кандидатуру Пашиняна проголосовало 45 депутатов при необходимых 53 голосов.



Никол Пашинян объявил о выдвижении своей кандидатуре на пост премьер-министра 3 мая и прекращении мирных акций гражданского неповиновения по всей республике.

Пашинян отметил, что депутаты фракций «Выход», АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян» поставят свои подписи, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.