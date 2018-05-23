Ален Симонян еще 7 дней продолжит оставаться депутатом

Член фракции "Елк" Ален Симонян, который сложил депутатские полномочия после первого заседания парламента, в ходе которого принял он присягу, еще 7 дней продолжит оставаться депутатом. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов, комментируя закон об устав НС Армении, который регулирует подобные ситуации.

«Ален Симонян вчера заявил о своем отказе от депутатского мандата. Сегодня он присутствовал на заседании НС Армении, голосовал, что являестя нормальным, поскольку после написания заявления об отставке он еще 7 дней продолжит оставаться депутатом – со всеми полномочиями и обязанностями»,- сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

Он напомнил, что подобные случаи еще бывали, поскольку закон об устав НС Армении предусматривает 7 дней, которые должны пройти со дня подачи заявления – до лишения депутата его мандата.

На замечание о том, что Ален Симонян остается еще и членом совета старейшин Еревана, зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов сказал, что он не берется коммнетировать устав совета старейшин Еревана, поскольку не является правоведом.

Как сообщалось ранее, член фракции "Елк" Ален Симонян сложил депутатские полномочия после первого заседания парламента, в ходе которого принял присягу. В НС Армении Алена Симоняна может сменить Ани Хачатрян от партии «Анрапетутюн». Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян в ходе заседания парламента во вторник, 22 мая, представил депутатов, к которым перешли мандаты сложивших полномочия парламентариев.

Согласно утвержденному Центальной избирательной комиссией протоколу, вакантные места депутатов заняли следующие по спискам данных партий кандидаты.

В частности, от блока "Елк" мандаты получили Ален Симонян, Грачья Акопян, Овик Агазарян, Айк Конджорян. Ален Симонян после заседания Национального Собрания представил заявление руководству Национального Собрания о прекращении своих депутатских полномочий.

С 13-го апреля лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян проводил в центре Еревана круглосуточные митинги против премьерства Сержа Саргсяна, которые с 16-го апреля вылились в общегородские акции гражданского неповиновения. Протесты сопровождаются столкновениями с силами правопорядка, в частности, на проспекте Баграмяна, блокировкой улиц и ключевых магистралей, а также зданий госучреждений. На митинге 17-го апреля Пашинян заявил о начале "бархатной" революции в стране. Акции сопровождаются задержаниями активистов со стороны сил правопорядка.

23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. В ходе митинга 25 апреля Никол Пашинян был предложен в качестве кандидата в премьер-министры.

Фракция "Елк" выдвинула в понедельник Никола Пашиняна в качестве кандидата в премьер-министры. Блок "Царукян" заявил о полной поддержке кандидатуры Пашиняна.



28-го апреля вице-спикер Национального Собрания Армении, член исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов заявил, что РПА не выдвинет кандидата на выборах премьер-министра Армении. АРФ Дашнакцутюн приняла решение поддержать кандидатуру Никола Пашиняна на выборах.

НС Армении на специальном заседании во вторник не избрало лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За кандидатуру Пашиняна проголосовало 45 депутатов при необходимых 53 голосов.



Никол Пашинян объявил о выдвижении своей кандидатуре на пост премьер-министра 3 мая и прекращении мирных акций гражданского неповиновения по всей республике.

Пашинян отметил, что депутаты фракций «Выход», АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян» поставят свои подписи, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.