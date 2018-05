NASA опубликовало видео с корональной дырой на Солнце

NASA опубликовало ролик, на котором показана активность магнитного поля Солнца. Видео было сделано спутником Обсерватории солнечной динамики (SDO).

На записи видна обширная корональная дыра, обращенная в сторону Земли, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Видеоклип охватывает двухдневный период и был снят с использованием длины волны экстремального ультрафиолетового света", — отмечают астрономы.

Под корональными дырами понимаются более темные области солнечной короны с повышенной скоростью солнечного ветра.

Our Sun-watching satellite saw a coronal hole rotate toward Earth on May 16-18 Coronal holes (which are perfectly normal) are areas of open magnetic field from which high-speed solar wind streams into space. https://t.co/cFAL5DcyK2 pic.twitter.com/KX0YGO4wUr