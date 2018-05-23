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NASA опубликовало видео с корональной дырой на Солнце


NASA опубликовало ролик, на котором показана активность магнитного поля Солнца. Видео было сделано спутником Обсерватории солнечной динамики (SDO).

На записи видна обширная корональная дыра, обращенная в сторону Земли, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости

"Видеоклип охватывает двухдневный период и был снят с использованием длины волны экстремального ультрафиолетового света", — отмечают астрономы.

Под корональными дырами понимаются более темные области солнечной короны с повышенной скоростью солнечного ветра.




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