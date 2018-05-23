Встреча с Цукербергом разочаровала депутатов Европарламента

Ряд европарламентариев, участвовавших во вторник в слушаниях с участием Марка Цукерберга, остались разочарованы его ответами, выразив мнение, что глава Facebook не смог их убедить в стремлении и возможностях компании изменить функционирование соцсети, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Встреча Цукерберга с главами парламентских фракций прошла в Европарламенте во вторник. В ходе встречи глава Facebook попытался успокоить депутатов по поводу сохранности личных данных пользователей, заявив, что компания уже приняла меры по отсеву ненадежных приложений, изменила систему реагирования на проблемный контент и создает новые инструменты для обеспечения конфиденциальности.

"То, что представил сегодня Цукерберг, не было особенно убедительным", — заявил журналистам после встречи глава самой влиятельной фракции Европарламента — "Европейской народной партии" Манфред Вебер.

"Он не смог гарантировать, что очередной скандал Cambridge Analytica не повторится в ближайшее время", — считает евродепутат. Вебер также отметил, что Цукерберг не ответил на все поставленные перед ним вопросы.

Фракция консерваторов и реформистов Европы также отметила, что Цукерберг предпочел избежать некоторых неудобных вопросов.

В распространенном заявлении фракции Альянса либералов и демократов за Европу отмечается, что "ответы Цукерберга были неадекватными, а пользователи Facebook, чьи данные были использованы не должным образом, имеют право получить компенсацию".