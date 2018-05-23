Европейские индексы - 22-05-18

МОСКВА, 23 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.71% и составил 13169.92 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.05% и составил 5640.10 пункта, британский FTSE вырос на 0.23% и составил 7877.45 пункта, а российский RTSI вырос на 0.85% и составил 1202.04 пункта.