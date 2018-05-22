США готовы рассмотреть вопрос о включении Армении в грантовую программу корпорации «Вызовы тысячелетия»

Соединенные Штаты готовы рассмотреть вопрос о включении Армении в грантовую программу корпорации «Вызовы тысячелетия», если страна зафиксирует позитивные изменения в критерии использования гранта. Как сообщает Арменпресс, об этом в ответ на письмо Армянского национального комитета Америки (ANCA) заявил госсекретарь США Майк Помпео, который является главой совета корпорации.

Госсекретарь США заявил, что он с оптимизмом смотрит на недавние политические изменения в Армении. Подчеркнув дружбу армянского и американского народов, Помпео выразил готовность поддержать новое правительство Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном для продвижения взаимных интересов.

Госсекретарь отметил, что механизмов ускоренного включения в программу корпорации «Вызовы тысячелетия» нет, но он готов рассмотреть этот вопрос, если Армения зафиксирует позитивные изменения в критерии использования гранта, что позволит руководству корпорации снова включить Армению в этот проект.

Помпео представил, какие критерии важны для Армении, которые будут включены в программу грантов корпорации, и добавил, что Вашингтон готов поддержать Ереван, если у армянской стороны будут вопросы по этим реформам.

«Мы готовы работать, чтобы продвигать армяно-американскую дружбу», - подчеркнул Помпео.