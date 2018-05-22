Армения зарегистрировала рост по количеству туристов среди стран ОЧЭС
Всемирная туристская организация ООН опубликовала статистические данные о посещениях государств-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Как сообщает Арменпресс, согласно статистике, Армения за 1995-2016 гг. зарегистрировала рост на 24,8%, заняв первое место среди стран Центральной и Восточной Европы.
Статистику вы можете найти здесь.
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