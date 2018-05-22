В резиденции премьер-министра Эстонии 22 мая состоялась встреча посла Армении в Эстонии Тиграна Мкртчяна и премьер-министра Эстонии Юрия Ратаса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в ходе встречи посол Мкртчян передал Юрию Ратасу письмо новоизбранного премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в котором Пашинян благодарил Ратаса за теплые поздравления в связи с избранием на пост премьера Армении и придал большое значение тому, что Эстония первой ратифицировала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.

Юрий Ратас, в свою очередь, подтвердил готовность Эстонии продолжить работу с руководством Армении и осуществить все договоренности. Премьер-министр отметил, что Эстония готова поделиться своим опытом с Арменией в сфере модернизации электронного управления и других областях цифровых технологий.

Посол Мкртчян предположил, что участие эстонской стороны в экономическом форуме, которое состоится в Ереване одновременно с саммитом Франкофонии в октябре, может стать одной из лучших платформ для сотрудничества в этой и других сферах экономики. В ответ премьер-министр Эстонии отметил, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд уже подтвердила свое участие в саммите Франкофонии, и этот визит может стать дополнительным стимулом для развития армяно-эстонских отношений.

Посол Армении также предложил рассмотреть возможность организации армяно-эстонского цифрового форума высокого уровня с учетом того, что ИТ-технологии являются одним из приоритетов экономического развития двух стран. Премьер-министр Эстонии с интересом отозвался на это предложение и призвал обсудить эту идею с ответственными представителями правительства, пообещав оказать свою поддержку.

Посол Армении и премьер-министр Эстонии также обсудили перспективы возможного сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

Посол Мкртчян, в свою очередь, сказал, что в начале июня ожидается также визит министра культуры Эстонии Индрека Саара в Армению для участия в торжествах, посвященных 100-летию Армении и Эстонии.