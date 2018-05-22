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AFP: Шарль Азнавур возобновит мировое турне 30 июня


Шарль Азнавур перенес дату возобновления мирового концертного тура на 30 июня в связи с состоянием здоровья. Как сообщает во вторник агентство AFP, врачи посоветовали исполнителю подождать с выходом на сцену и продолжить лечение, передает Арменпресс.

Как отмечает агентство, Азнавур вынужден отказаться от выступления в Монако, запланированного на 5 июня, участия в фестивале "Алуна" во Франции 16 июня и концерта в Италии 23 июня.

На сцену певец, как ожидается, вернется 30 июня, у него запланирован концерт в Лондоне. После этого он продолжит тур в Испании, Германии, Хорватии, Японии, на Украине, в Бельгии и нескольких городах Франции.




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