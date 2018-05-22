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С 11-го по 17-е мая в Ереване на свет появилoсь 380 детей


По данным управления здравоохранения аппарата мэрии Еревана, с 11-го по 17-е мая в родильных домах Еревана на свет появилoсь 380 детей – 196 мальчиков и 184 девочки. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана. За тот же период времени в муниципальные амбулаторно-поликлинические медицинские учреждения обратился  40281 гражданин.


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