С 11-го по 17-е мая в Ереване на свет появилoсь 380 детей



По данным управления здравоохранения аппарата мэрии Еревана, с 11-го по 17-е мая в родильных домах Еревана на свет появилoсь 380 детей – 196 мальчиков и 184 девочки. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана. За тот же период времени в муниципальные амбулаторно-поликлинические медицинские учреждения обратился 40281 гражданин.