Участие Арцаха в переговорах является обязательным условием для достижения длительного мира: пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян
Участие Арцаха в переговорах является обязательным условием для достижения длительного и уравновешенного мира. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
«Наша задача сегодня такова: власти в Баку, которые с 2003 года ведут переговоры от имени Азербайджана, должны четко осознать, что путь к достижению длительного и крепкого урегулирования лежит через прямые переговоры с НКР. Армения, будучи гарантом безопасности, не отказывается от участия в переговорах, однако участие Арцаха в переговорах – обязательное условие для достижения четкого, сбалансированного и прочного мира», – отметил Балаян.
Он прокомментировал также заявление нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Арцах должен вернуться за стол переговоров.
«Касательно внешней политики есть консенсус, и премьер заявил, что внешнеполитический курс Армении не претерпит изменений. Мы заявляли и заявляем о необходимости участия Арцаха в переговорах, это не новость. Сейчас изменились реалии, премьер-министр говорил о формате, который предполагает более активное вовлечение Арцаха в переговорный процесс», – отметил Тигран Балаян.
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