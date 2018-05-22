Участие Арцаха в переговорах является обязательным условием для достижения длительного мира: пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян

Участие Арцаха в переговорах является обязательным условием для достижения длительного и уравновешенного мира. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

«Наша задача сегодня такова: власти в Баку, которые с 2003 года ведут переговоры от имени Азербайджана, должны четко осознать, что путь к достижению длительного и крепкого урегулирования лежит через прямые переговоры с НКР. Армения, будучи гарантом безопасности, не отказывается от участия в переговорах, однако участие Арцаха в переговорах – обязательное условие для достижения четкого, сбалансированного и прочного мира», – отметил Балаян.

Он прокомментировал также заявление нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Арцах должен вернуться за стол переговоров.



«Касательно внешней политики есть консенсус, и премьер заявил, что внешнеполитический курс Армении не претерпит изменений. Мы заявляли и заявляем о необходимости участия Арцаха в переговорах, это не новость. Сейчас изменились реалии, премьер-министр говорил о формате, который предполагает более активное вовлечение Арцаха в переговорный процесс», – отметил Тигран Балаян.

На вопрос о том, какими механизмами можно будет обеспечить участие Арцаха в переговорах, он ответил, что Арцах так и так в переговорах участвует. «Что касается механизмов участия, Арцах так или иначе вовлечен в переговоры, проблема в другом: Азербайджан годами отказывается напрямую вести переговоры с Арцахом», – сказал он. По словам Балаяна, Соглашение о перемирии 1994 года как раз стало итогом прямых переговоров, соответствующие документы имеются. «Тогдашний президент НКР напрямую говорил по телефону с тогдашним президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым, проводились встречи»,- отметил Тигран Балаян.