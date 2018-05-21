Впервые в истории Армении состоялась церемония присяги членов правительства

В президентской резиденции, в присутствии президента Армении Армена Саркисяна впервые в истории страны состоялась церемония присяги членов правительства.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, первым подошел премьер Никол Пашинян и прочитал текст присяги: «Ради достижения национальных целей и укрепления Родины клянусь выполнить свои обязательства перед народом, соблюдать Конституцию и законы Республики Армения, содействовать суверенитету и интересам Республики Армения, оставаться верным высокому званию члена правительства».

Затем присяги принесли остальные члены правительства.

После церемонии президент Саркисян поздравил премьер-министра и членов кабинета и пожелал им плодотворной и продуктивной работы на благо Родины и народа.