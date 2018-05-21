Помпео пригрозил Ирану самыми жесткими санкциями в истории

Соединенные Штаты намерены оказать на Иран беспрецедентное давление, в том числе ввести самый жесткий в истории режим санкций, если Тегеран не изменит свой политический курс, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Такое заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в неправительственном фонде "Наследие" в американской столице с программной речью, посвященной политике американской администрации в отношении Ирана.

"Во-первых, мы окажем беспрецедентное финансовое давление на режим. Лидеры в Тегеране не должны сомневаться в серьезности наших намерений <...>. Санкции будут только усиливаться и становиться все более болезненными в том случае, если режим не изменит свой курс <...>", - сказал шеф американской дипломатии. По его словам, выбранный нынешним руководством Ирана курс является "неприемлемым и непродуктивным".

"СВПД лишь откладывал появление у Ирана способности разрабатывать ядерное оружие", - заявил глава внешнеполитического ведомства США. С его точки зрения, ядерная сделка с Ираном "не гарантировала безопасность американского народа". "Больше этого не будет. <...> Не будет больше беспрепятственного расширения мощи Ирана", - сказал Помпео.

Вместе с тем, по словам госсекретаря, США готовы и желают заключить с Ираном новое соглашение по его ядерной программе. "Как отметил две недели назад президент Дональд Трамп, он готов и желает договориться о новой сделке. Но не сделка является нашей целью. Наша цель - защитить американский народ. Любое новое соглашение должно гарантировать, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия и что он откажется от злонамеренного поведения", - указал Помпео.





