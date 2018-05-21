Принц Гарри и Меган Маркл отложили свадебное путешествие из-за необходимости участия в первых королевских мероприятиях в качестве супружеской пары. Молодожены уже совершили в субботу после церемонии венчания 25-минутное путешествие в запряженной четверкой лошадей открытой карете - ландо по улицам городка Виндзор, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Затем состоялись два приема. Первый прошел вслед за церемонией в часовне Святого Георгия, которую королевская семья считает своей домашней церковью. Второй состоялся позднее и был устроен для молодоженов и их ближайших друзей от имени отца Гарри, наследника британского трона принца Чарльза.

22 мая они примут участие в качестве герцога и герцогини Сассекских в первом своем официальном мероприятии на лужайке Букингемского дворца по случаю благотворительной деятельности принца Чарльза в связи с предстоящим 70-летием наследника британского трона, который отмечается 14 ноября.

Ожидается также, что вслед за этим они отправятся в свою первую зарубежную поездку в Ирландию и только затем проведут медовый месяц. Причем место их отдыха держится в строгом секрете.

Ранее британские СМИ утверждали, что пара уже выбрала для свадебного путешествия африканское направление и может посетить, в частности, Намибию. Речь шла и о Ботсване.